SdS industria: collaborazione con Feratel Media Technologies AG di Innsbruck

Se nell’anno 2021 si sono riscontrare presenze record sul Titano, non è un caso. Da alcuni mesi, grazie alla collaborazione con la società Feratel Media Technologies AG di Innsbruck, fornitore leader di innovative soluzioni per l'industria dei viaggi e del turismo, l’immagine di San Marino è uscita dai propri confini “aggredendo” e divenendo nota in nuovi mercati e nuovi paesi. L’attività di promozione strategica su oltre 20 televisioni europee come LA7 e SKY in Italia, 3STA e RTL in Germania, portali come ilMeteo.it e Wetter.com basata sull’immagine in diretta della Repubblica, grazie all’ausilio di specifiche webcam collocate in zone strategiche, ha garantito, nei soli mesi da maggio fino alla metà di agosto, di raggiungere oltre 3.000.000 di contatti con un trend in forte crescita anche grazie alla previsione della presenza giornaliera sul canale parastatale tedesco ARD ALPHA. Non va dimenticato poi che l’azione posta in essere, la tecnologia applicata e la competenza specifica del partner internazionale, oltre ad aver prodotto risultati eccellenti in termini di attrazione, permetterà di pianificare precise, coordinate e studiate azioni di marketing sulla base dei dati acquisiti rappresentando un metodo strutturato di approccio al tema della promozione commerciale e turistica circostanza quest’ultima del tutto innovativa che si ritiene debba implementarsi e proseguire nel tempo rappresentando un’indubbia opportunità di crescita per il nostro Paese.