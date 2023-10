SdS Lavoro: incontro con il Consiglio Sindacale Interregionale San Marino- Emilia Romagna-Marche

Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ha incontrato questa mattina i delegati del Consiglio Sindacale Interregionale San Marino-Emilia Romagna- Marche L’incontro è stato convocato dopo l’appuntamento di Riccione denominato “Le frontiere delle opportunità verso lo statuto dei frontalieri” al quale il Segretario Lonfernini sarebbe dovuto intervenire, ma impossibilitato per la concomitanza della ratifica del Decreto Delegato “Disciplina del lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo e distacchi” in Consiglio Grande e Generale. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini durante il confronto, ha voluto evidenziare l’importanza del lavoro frontaliero per il tessuto economico sammarinese e anche per gli effetti benefici che questo porta nel contesto economico Emiliano Romagnolo e Marchigiano. Il Segretario di Stato Lonfernini ha voluto inoltre evidenziare come i lavoratori frontalieri occupati nel nostro paese sono sostanzialmente equiparati ai lavoratori sammarinesi in quanto a diritti e tutele previste dal nostro ordinamento. La rinnovata collaborazione con la vicina Repubblica Italiana che ha portato alla creazione di un tavolo tecnico sul lavoro frontaliero è stata un’importante novità che verrà migliorata anche sulle tematiche ancora in sospeso.

cs Segreteria Lavoro