Secondo weekend de “Il Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce”

L’appuntamento è nel Centro Storico di San Marino il 2 e 3 dicembre

L’evento di punta dell’inverno sammarinese, il Natale delle Meraviglie, continua a catturare cuori e menti, diffondendo gioia e festa in tutta la città. In un'atmosfera dedicata a Un Mondo più Dolce scintillante di luci e magia natalizia, il secondo weekend di questa straordinaria celebrazione promette ancora più emozioni e divertimenti per i partecipanti di tutte le età. Con spettacoli di luci mozzafiato, le tipiche baite con proposte di ogni genere e le numerose coinvolgenti attrazioni, il Natale delle Meraviglie offre un'esperienza unica e indimenticabile per le famiglie e gli amici. La dolce Fabbrica di Cioccolato a Campo Bruno Reffi con tante attività per i bimbi che potranno incontrare anche Babbo Natale, l’Ice Park e la sua meravigliosa pista di pattinaggio nella luccicante Cava dei Balestrieri, la Dolce Mostra presso la Galleria Cassa di Risparmio con sculture di cioccolato e dolci del Mastro Pasticciere Roberto Rinaldini garantiranno momenti di gioia per tutti i partecipanti in un'atmosfera unica e accogliente. Prosegue il Photo Contest #sanmarinounmondopiudolce. Scattando una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e pubblicandola sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #sanmarinounmondopiudolce si potrà vincere un soggiorno per due persone presso il Grand Hotel di San Marino. Inoltre nei due Infopoint presso Porta San Francesco e Porta della Fratta, i visitatori potranno ritirare un biglietto con il simpatico Omino Pan di Zenzero e timbrarlo per 3 volte presso La Fabbrica di Cioccolato, l’Ice Park e l’Infopoint stesso; presentando il biglietto con i 3 timbri si riceverà uno straordinario gadget e si usufruirà di speciali benefit presso gli esercizi commerciali aderenti. L’edizione 2023/2024 de Il Natale delle Meraviglie è un evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo e organizzato da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la Direzione Artistica di Simone Ranieri e con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. Determinante come sempre il sostegno degli sponsor: Brand Gioielli, DiPAs Distribuzione Prodotti assicurativi - Agente Generale UNIPOL SAI, San Marino Outlet Experience, GrafikArt, TitanCoop, Illusion Group, Energreen, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Il Natale delle Meraviglie prosegue fino al 7 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno il Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com.

C.s. Ufficio del Turismo