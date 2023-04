Segreteria Cultura: la Ludoteca Pologioco festeggia 30 anni di attività

Presentate questa mattina le iniziative per celebrare i 30 anni della Ludotea Pologioco della Repubblica di San Marino. Sono intervenuti il Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi, il Professor Luigi Guerra che nel 1993 curò il progetto, il Dirigente della Scuola dell’Infanzia Francesco Giacomini, le insegnanti attualmente impegnate nel coordinamento del progetto, la psicologa Alice Guardigli e i Capitani di Castello di Acquaviva, Borgo Maggiore e Domagnano. In apertura il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha ricordato come la Ludoteca, fortemente voluta e realizzata dalle autorità politiche e scolastiche sammarinesi nel 1993 sia cresciuta negli anni fino a diventare un progetto di grande valore della scuola sammarinese: “La Ludoteca Pologioco -ha detto Belluzzi- è una felice intuizione del Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia, una vera e propria scommessa sull’importanza della diffusione del gioco a fini pedagogici al di fuori dell’istituzione scolastica ma in collaborazione con essa e con le famiglie. Oggi è una scommessa vinta e costituisce un punto di riferimento importantissimo per la Repubblica di San Marino, rientrando nel sistema formativo integrato del territorio e collaborando attivamente con tutti gli ordini di Scuola. In questi anni la Ludoteca Pologioco ha sperimentato forme ludico-culturali sempre nuove, affrontando problematiche sociali e ambientali, spaziando nel mondo dell’espressione e dell’arte, attivando collaborazioni con servizi in territorio e fuori territorio; ha giocato, inventato, creato, prodotto e ascoltato i bisogni di una società sempre più complessa. Investire in una struttura formativa come la Ludoteca ha qualificato la Repubblica di San Marino sotto l’aspetto culturale e sociale e ha permesso di mantenere l’attenzione sul valore educativo e non solo consumistico del gioco, promuovendo inoltre l’autonomia, la socializzazione, l’integrazione, la crescita equilibrata e prevenire il disagio delle giovani generazioni e un domani potrebbe arricchire ogni Castello di iniziative e diventare un punto di riferimento culturale e sociale. Giocare è una cosa molto seria”. Il Prof. Giacomini, dirigente della Scuola dell’Infanzia ha spiegato quanto il sistema scolastico creda nel progetto della Ludoteca e nella sua importanza nel processo formativo e di crescita dei ragazzi sammarinesi. Il Prof. Luigi Guerra, fra gli ideatori della Ludoteca 30 anni fa, ha tenuto una breve lezione sull’importanza del gioco e del giocare raccontando quale fu l’idea che portò alla realizzazione della Ludoteca. In trent’anni di attività la Ludoteca Pologioco ha visto crescere attraverso il gioco migliaia di bambini e ora chiama tutti a raccolta per festeggiare il suo trentesimo compleanno nella grande festa che animerà il centro storico del Castello di Borgo Maggiore, il Capitano di Castello Barbara Bollini ha presenziato all’evento, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile. Due giornate intere con un programma densissimo di attività, giochi e laboratori. Un importante momento di partecipazione aperto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e alla cittadinanza, con l’obiettivo di continuare a recuperare e promuovere il senso del gioco e la cultura ludica come risorsa indispensabile per l’educazione, il benessere personale e sociale. Durante la conferenza di presentazione è stato mostrato un video che ripercorre i 30 anni di Ludoteca attraverso fotografie che ripercorrono gli ambiti in cui la Ludoteca è attiva: gioco libero nelle sale-gioco, laboratori per utenti, bambini e adulti, laboratori per scuole, gite, iniziative sul territorio in collaborazione con istituzioni e associazioni e iniziative a scopo benefico. Molto apprezzato l’intervento di Alice Guardigli fondatrice dell'associazione “Apprendiamo”, psicologa e appassionata divulgatrice ludica. Gli eventi organizzati per festeggiare i 30 anni di Ludoteca sono 3: “Giochi in festa”, “Buon compleanno ludoteca e “Mani in gioco”. Il programma delle celebrazioni può essere consultato su https://www.facebook.com/ludoteca.sm o contattando il numero telefonico 0549.883965. Buon compleanno Ludoteca!

c.s. Segreteria di Stato Cultura e Istruzione