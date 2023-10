Segreteria di Stato Esteri: "Nuovo round negoziale ieri e oggi a Bruxelles"

Nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, nell’ambito del percorso che San Marino sta portando avanti per addivenire alla firma dell’Accordo di associazione all’Unione europea entro fine anno, si sono svolte sessioni negoziali in formato multilaterale e bilaterale tra la delegazione sammarinese, quella andorrana e la Commissione europea. Negli incontri a tre, è proseguito il confronto sulla parte istituzionale dell'Accordo, registrando sostanziali avanzamenti nella condivisione di alcuni capitoli del testo. Da evidenziare il clima estremamente collaborativo e costruttivo, in sintonia con la tabella di marcia definita. Durante la sessione bilaterale la delegazione sammarinese ha avuto l'opportunità di avanzare verso una definizione dell'allegato sugli aiuti di Stato; è proseguito il dibattito anche su altri temi all'ordine del giorno come il diritto societario, l'uguaglianza di trattamento sui luoghi di lavoro e il riconoscimento delle qualifiche professionali. E’ stato ricordato infine il prossimo incontro a livello politico il 24 ottobre tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Vice presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič a Bruxelles. Le sessioni negoziali riprenderanno nella prima settimana di novembre.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri