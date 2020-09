Segreteria Esteri: donazione di materiale sanitario da parte degli Stati Uniti

Consegnata oggi all’Istituto per la Sicurezza Sociale una seconda donazione di materiale sanitario da parte del Governo degli Stati Uniti d’America alla Repubblica di San Marino. Circa 25.000 mascherine di varie tipologie e alcuni termoscanner sono stati recapitati durante una breve cerimonia che ha visto la partecipazione del Console Generale degli Stati Uniti, Ragini Gupta, del Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, del Direttore Generale ISS, Alessandra Bruschi, del Direttore Amministrativo Marcello Forcellini, dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri, del personale ISS e del Centro Farmaceutico. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nel richiamare le storiche e ottime relazioni a livello bilaterale, così come l’ampia collaborazione a livello multilaterale, desidera esprimere la sua profonda gratitudine per l’ennesima testimonianza di una lunga e proficua amicizia tra San Marino e Stati Uniti d’America. Gratitudine condivisa dalla Segreteria di Stato per la Sanità e dall’Istituto per la Sicurezza Sociale.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri