Segreteria Finanze: Il Fondo Monetario Internazionale approva le scelte di San Marino in ambito finanziario

Il Fondo Monetario Internazionale conferma come le scelte intraprese dall’esecutivo e dalle Segreterie interessate siano in linea con le aspettative dello stesso e valuta molto positive le iniziative di carattere economico messe in atto e presentate.

Nella relazione divulgata al termine degli incontri con le autorità politiche ed economiche della Repubblica di San Marino viene messo in risalto come l’impatto della pandemia, le cui problematiche nel nostro territorio si sommano a sfide pre-esistenti, venga affrontato con serietà con un sostegno politico appropriato e interventi utili. Apprezzata la volontà di giungere in tempi brevi ad ulteriori forme di sostegno all’economia, al turismo e al commercio al dettaglio.

Il Fondo Monetario Internazionale riconosce l’importanza del finanziamento del debito, garantito dal prestito ponte richiesto lo scorso mese di dicembre e dal bond appena emesso, per un totale di 490 milioni di euro.

Tra le sfide evidenziate dal FMI il ripristino della sostenibilità fiscale rimane quella prioritaria. “A questo proposito -scrivono- l'introduzione di un'IVA ben progettata in una tempistica coerente con la capacità dell'amministrazione fiscale è fondamentale per aumentare la riscossione delle entrate. Allo stesso tempo, la razionalizzazione delle esenzioni fiscali potrebbe aiutare ulteriormente gli sforzi”. Non manca l’invito ad intraprendere il percorso verso la riforma del sistema pensionistico, percorso che il Governo sta già avviando. Il FMI accoglie con favore la volontà mostrata da San Marino di perseguire anche ulteriori riforme fiscali oltre a quella per l’introduzione dell’IVA, verso un’economia sempre più efficiente.

La resilienza del settore finanziario durante la pandemia viene definita “notevole” mentre le moratorie sui rimborsi del capitale sui prestiti e le garanzie pubbliche su prestiti specifici, messe in campo in risposta all’emergenza economica vengono definite “utili per fornire sollievo economico alle persone più colpite”.

Vengono riconosciuti e apprezzati gli interventi su Cassa di Risparmio e i progressi significativi fatti per affrontare i problemi strutturali nel settore finanziario. La ricapitalizzazione di Cassa di Risparmio di San Marino (CRSM) con il prestito obbligazionario perpetuo unito ad una significativa riduzione dei costi operativi, risponde perfettamente -secondo il FMI- all'urgenza di rafforzare la posizione patrimoniale e la redditività dell’istituto. L’invito che viene lasciato è quello di proseguire sulla strada della ristrutturazione del settore finanziario verso obiettivi di efficienza e redditività degli istituti bancari, così come verso la risoluzione del problema degli NPL per il quale viene ritenuta importante la nuova legge sulla cartolarizzazione.

Il Team del Fondo Monetario sottolinea anche la necessità di “riforme strutturali che rafforzerebbero la competitività esterna, migliorerebbero il contesto imprenditoriale e limiterebbero gli effetti cicatriziali della crisi migliorando nel contempo le prospettive di crescita. L'attuazione tempestiva di altre normative, comprese quelle relative all'insolvenza delle imprese, al mercato del lavoro e alla limitazione della burocrazia, resta essenziale per promuovere una crescita più elevata”.

Un giudizio che evidenzia la correttezza dell’operato e delle scelte sammarinesi in ambito economico-finanziario. Il positivo riscontro in degli organismi internazionali unito alla risposta dei mercati all’emissione del bond di Stato spronano l’esecutivo a proseguire sulla strada intrapresa con l’obiettivo di raggiungere nel minor tempo possibile le condizioni per cui si possa tornare a parlare di futuro e strategie di ripartenza senza dover rincorrere l’emergenza economica.



