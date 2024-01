Segreteria Lavoro: Corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro nel settore pubblico allargato

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S.

Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro

CORSO DI FORMAZIONE PREVENTIVA PER L’ACCESSO A RAPPORTI DI LAVORO NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

• OBIETTIVI FORMATIVI

Ai sensi dell’articolo 67 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e s.m.i., il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro organizza un Corso di formazione preventiva per:

a) l’accesso ad incarichi e sostituzioni nel Settore Pubblico Allargato;

b) eventuali future assunzioni a tempo indeterminato su PDR sino al terzo grado, di cui all’Allegato A Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.162, per la copertura dei quali PDR sia previsto, quale titolo di studio, l’assolvimento dell’obbligo scolastico.



• DESTINATARI

La partecipazione è aperta ai cittadini della Repubblica che siano residenti in territorio ed ai cittadini di Stati Esteri residenti in territorio sammarinese che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico e siano in possesso dei requisiti previsti dell’Ordinamento Didattico del Corso, al punto 2) e visibile sul sito www.cfp.sm



• SOGGETTI ESENTATI

L’Ordinamento Didattico del Corso al punto 3) elenca tutti i soggetti esentati ed è visibile sul sito www.cfp.sm



• PROGRAMMA

Il Corso è suddiviso in vari moduli e sono rivolti a coloro che possono iscriversi alle liste di avviamento per il lavoro e sono in possesso di specifici requisiti e titoli di studio. I dettagli sono specificati nell’Ordinamento Didattico del Corso al punto 4) e al punto 5) ed è visibile sul sito www.cfp.sm

Il corso inizierà mercoledì 14 febbraio 2024 e terminerà nel mese di MARZO con un esame finale.

Le indicazioni in merito alla frequenza e agli esami finali sono descritti al punto 7) dell’Ordinamento Didattico del Corso.

Il calendario, gli orari e la modalità di svolgimento del Corso saranno resi noti entro mercoledì 7 febbraio 2024 mediante pubblicazione sul sito www.cfp.sm



• MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 14:00 del giorno mercoledì 7 febbraio 2024 attraverso il nuovo applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm , sezione – Iniziative formative (seconda formazione) - sotto-sezione - Formazione Preventiva per l'Accesso a Rapporti di Lavoro nel Settore Pubblico Allargato.

Per potersi iscrivere è necessario:

a) essere registrati sul portale dei servizi online PA;

b) essere in possesso del domicilio digitale. La registrazione del domicilio digitale, qualora non sia già stata effettuata, potrà essere attuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino S.p.A., a seguito di presentazione di un documento d’identità in corso di validità.

Per la partecipazione al Corso è previsto il versamento di una quota contributiva, da versare al momento dell’iscrizione attraverso l’applicativo IOL; la quota contributiva è pari ad Euro 15,00 (Quindici/00).

• INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro al numero 0549/885749 o inviando una richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria info.cfp@pa.sm



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S.