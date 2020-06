Segreteria Lavoro: Incontro tra il Segretario Lonfernini e il Sottosegretario Italiano agli Esteri Riccardo Merlo

Nella giornata di oggi si è svolto l’incontro tra il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e il Sottosegretario italiano agli Esteri Ricardo Merlo in visita a San Marino. La riunione si è svolta presso Palazzo Mercuri, sede della Segreteria al Lavoro, dove assieme all’On Merlo ha presenziato anche l'Ambasciatore d’Italia a San Marino Guido Cerboni. Uno degli argomenti principali affrontati è stato quello di carattere lavorativo dove sono stati relazionati gli enormi sforzi che San Marino sta affrontando per garantire quegli ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito verso tutti i lavoratori Sammarinesi e Frontalieri. “Questo incontro, ha dichiarato il Segretario Lonfernini, arriva in un momento estremamente importante per il nostro Paese, il Sottosegretario ha espresso il desiderio di lavorare attorno a problemi che sono rimasti irrisolti e di cui se ne farà carico nei confronti del Governo Italiano. Credo, continua il Segretario Lonfernini che questo incontro possa rappresentare quella ripartenza nelle relazioni Bilaterali che riteniamo da entrambe le parti fondamentali.

Comunicato stampa

Segreteria Di Stato Lavoro, Programmazione Economica, Sport, Informazione, Rapporti con A.A.S.S.