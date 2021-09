Segreteria Sanità: Il volume “SCATTI [D] ISTANTI” di Simone Maria Fiorani è da oggi disponibile all’acquisto

Il ricavato della vendita sarà destinato a sostenere le spese straordinarie generate dalla pandemia.



È disponibile da oggi, presso alcuni esercizi commerciali del territorio, ‘SCATTI [D] ISTANTI’, il libro fotografico realizzato da Simone Maria Fiorani durante la prima ondata pandemica da COVID-19 che ripercorre i difficili momenti che l’Ospedale di Stato e tutta la Repubblica di San Marino, hanno dovuto affrontare nella primavera 2020. La pubblicazione, realizzata grazie all’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con il Patrocinio del Congresso di Stato, è stata presentata in udienza alle Loro Eccellenze la scorsa settimana, alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta.

Il volume è quindi già acquistabile presso l’edicola all’interno dell’Ospedale di Stato, presso la libreria Cosmo di Borgo Maggiore, presso l’edicola, cartoleria e libreria Scripta Manent di Borgo Maggiore e presso la libreria L’Isola del Libro al piano terra dell’Atlante Shopping Center di Dogana.

Il costo della pubblicazione, che il fotografo sammarinese ha realizzato a titolo completamente gratuito, è di 10,00 euro. Le copie del libro sono numerate. L’importo totale ricavato dalla vendita aiuterà a sostenere i costi che il Paese ha dovuto sostenere e sta ancora sostenendo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per informazioni sull’opera o per prenotare delle copie, è possibile rivolgersi anche all’Ufficio Relazioni Pubbliche dell’Istituto per la Sicurezza Sociale inviando una email a urp@iss.sm.









