Segreteria Sanità: OMS – Meeting Small Countries Initiative, Meeting online organizzato dall’Ufficio OMS di Venezia

Nella giornata di ieri si è tenuto un meeting online, organizzato dall’Ufficio OMS di Venezia, al quale hanno partecipato i Piccoli Paesi (Small Countries Initiative-SCI).

L'iniziativa dei Piccoli Paesi (SCI) è stata istituita nel 2013 e vi aderiscono gli undici Stati, membri dell'OMS Regione Europea, con una popolazione inferiore a 2 milioni.

Grazie a questo progetto, Andorra, Cipro, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino e Slovenia, sono in grado di condividere le loro esperienze, i bisogni, le vulnerabilità ed i contesti, caratteristiche uniche che hanno in comune, che sono diventate ancora più evidenti durante la pandemia in corso.

L'iniziativa offre ai Ministri dei paesi partecipanti l'opportunità di incontrarsi almeno annualmente per discutere le loro agende sanitarie, le attività congiunte e portare le loro esigenze a livello regionale.

Nel corso del meeting di ieri è stata presentata una panoramica delle lezioni apprese sul COVID-19 relative ai problemi riguardanti la vaccinazione e la gestione delle cure primarie, il long covid e le misure pubbliche ed è stato fatto il punto su come si potrà proseguire, quali sono le azioni da adottare immediatamente e quali quelle più a lungo termine.

Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta nel suo intervento ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa, proseguendo con un breve resoconto sulla situazione a San Marino: zero contagi, nessun ospedalizzato e vaccinazione eseguita prevalentemente con Sputnik V, che permetterà di guardare con sollievo alla imminente stagione turistica.

Il Segretario ha portato all’attenzione dei Piccoli Paesi l’argomento inerente il “passaporto vaccinale”, evidenziando, come l’attenzione si debba focalizzare sull'immunizzazione acquisita dalle persone, cioè al fatto che abbiano sviluppato o meno gli anticorpi al virus stesso.

L’appuntamento è stato indetto come incontro preparatorio in vista del 7° High Level Meeting dei Piccoli Stati che si terrà il prossimo 28 giugno.



