Segreteria Telecomunicazioni: "Protagonista indiscusso dello sviluppo di una televisione saldamente ancorata ai principi morali e sociali dell’età contemporanea"

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con delega alle Telecomunicazioni si unisce con costernazione e commozione all’unanime cordoglio tributato per la scomparsa di Sergio Zavoli, grande Maestro della televisione, giornalista, politico e scrittore di chiara e diffusa fama. La notizia del decesso è subito rimbalzata in Repubblica, per il forte legame che la univano a Zavoli, primo Presidente della San Marino RTV e fondatore dell’Emittente di Stato, nonché protagonista indiscusso dello sviluppo di una televisione saldamente ancorata ai principi morali e sociali dell’età contemporanea. Il grande giornalista ha scritto pagine di storia dell’informazione pubblica con acuta intelligenza e sempre guidato dalla lucida narrazione, da una saggezza illuminata e da una consolidata solidità intellettuale, che rimarranno scolpite nella cultura giornalistica italiana e non soltanto. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con delega alle Telecomunicazioni ricorda l’indiscusso valore, il lascito e la memoria, esprimendo l’orgoglio di poterlo annoverare tra le figure illustri che hanno offerto un appassionato contributo alla crescita culturale dell’antica Repubblica. Alla luce di quanto sopra, rinnova alla Famiglia e a tutti coloro che sono stati vicino al Grande Sergio Zavoli un sentimento di alta e profonda stima e di convinta partecipazione al lutto.