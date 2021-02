Segreteria Territorio: Sisma Croazia, acquistato modulo abitativo

Proseguono le iniziative di solidarietà a seguito del terremoto che ha colpito i territori croati a sud di Zagabria e la città di Petrinja nella giornata di martedì 29 dicembre 2020 causando vittime, feriti e gravi danni alle abitazioni ed infrastrutture. In considerazione dei fraterni legami e dei sentimenti di vicinanza nei confronti della Croazia e dei suoi abitanti, il Governo Sammarinese, successivamente all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 dicembre 2020, si è prontamente attivato per sostenere il popolo croato in questa fase emergenziale.

Nell’ambito delle iniziative intraprese rientrerà anche l’acquisto di un modulo abitativo da progettare e realizzare in tempi brevissimi e con procedure semplificate, dimora per le persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile, effettuato da parte dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) e che verrà consegnato entro 25 giorni alle autorità croate.

Allo stesso modo, si ricorda alla cittadinanza che è stato predisposto un conto corrente presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per una raccolta fondi a favore delle persone colpite dal sisma, nel quale sarà possibile donare fino al 31 maggio 2021. Queste le coordinate: "Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino - Protezione Civile", con denominazione “Sisma Croazia”, IBAN SM52C0606709800000120161769.

Si ringraziano tutti cittadini che hanno già contribuito con le loro donazioni e tutti coloro che vorranno partecipare in questo momento di grande necessità.





