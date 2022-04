Segreteria Turismo: "A San Marino torna la magia"

Ritorna a San Marino il Festival Internazionale della Magia che, dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, celebra quest’anno la sua 23esima edizione. Felicità, meraviglia, stupore e sorpresa, c’è sempre un’atmosfera speciale attorno al Festival Internazionale della Magia della Repubblica di San Marino che il Mago Gabriel, ideatore dell’evento, organizza e che oggi l’ha presentato in Conferenza Stampa alla Segreteria di Stato per il Turismo. Quattro eventi in un solo evento: si comincia venerdì 22 aprile alle 21 con “Il Trofeo Arzilli” Magic Championship al Centro Congressi Kursaal. Un classico nel panorama della magia, una competizione tra maghi fra le più ambite in Europa. Illusionisti e maghi, provenienti da ogni parte del mondo, si sfideranno a colpi di bacchetta magica cercando di aggiudicarsi il l’ambito trofeo messo in palio dalla rinomata gioielleria sammarinese. A decretare il vincitore sarà una giuria altamente qualificata con esperti del settore, di fama internazionale Anche in questa edizione a visionare gli Artisti e selezionare eventuali partecipanti, ci saranno gli organizzatori di Magialdia, Festival spagnolo di Vitoria Gasteiz, Paesi Baschi, considerato il più grande del paese. Sabato 23 aprile alle 21 il “Gran Gala della Magia” al Teatro Nuovo di Dogana un grande spettacolo di arte magica a livello internazionale che può annoverare tra gli artisti, la giovanissima Hannah, giapponese che con un numero che fonde magia e poesia ha vinto numerosi premi internazionali. Ci sarà anche il catalano Mag Edgarde e, sempre dalla Spagna, la star televisiva Alyson and Herbert. Naturalmente non poteva mancare la mascotte della manifestazione, reduce da numerose apparizioni televisive, Magica Gilly. Conduttrice della serata Gaia Elisa Rossi giovanissima e al suo primo vero e proprio impegno internazionale. Domenica 24 aprile alle 16 “The family show” tradizionale spettacolo domenicale ideato e pensato soprattutto per la felicità dei bambini. Il Family Show è l’appuntamento che chiude di fatto la kermesse del Titano ed è molto atteso da chi desidera trascorrere una domenica fuori dagli schemi. Il centro storico sarà allietato da spettacoli di magia e street magic. Parallelamente al Festival Internazionale della Magia, nei tre giorni di evento, saranno organizzati numerosi eventi Magici riservati ai soli prestigiatori, nei quali intervengono alcuni fra i più importanti artisti ed esperti del settore a livello mondiale e che sarà ospitato al Kursaal.

Luca Lazzari (Segretario particolare, Segreteria di Stato per il Turismo): “Quello che presentiamo è un grande classico, un evento che da oltre 20 anni coinvolge esperti di magia, famiglie, turisti e appassionati. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino torna e lo fa alla grande con un programma di eventi prestigiosi e di alto livello. Quattro eventi all’interno di un solo grande progetto con due strutture impegnate e il centro storico ravvivato dall’arte di strada. Questo tipo di eventi saranno sempre supportati dalla Segreteria di Stato per il Turismo, a tal proposito colgo l’occasione per portare i saluti del Segretario di Stato Federico Pedini Amati che oggi non è potuto intervenire. A Gabriel, a Gilly e a tutti i loro collaboratori il più sincero in bocca al lupo”.

Filippo Francini (Direttore Dipartimento Cultura e Turismo): “Siamo lieti di aver ripreso il percorso interrotto dall’emergenza sanitaria. Il Festival della Magia rappresenta per San Marino un appuntamento storico giunto alla 23esima edizione e quest’anno avrà l’onere e l’onore di aprire il palinsesto degli eventi. I dati dell’affluenza turistica di questa prima parte di aprile sono molto positivi e con i numerosi partecipanti al Festival i numeri miglioreranno ancora. Siamo certi del successo che l’evento potrà conquistare”.

Mago Gabriel: “E’ già una grande magia esserci e poter tornare a vivere in presenza un evento che si basa sull’emozione e sull’empatia. Come ogni anno cerchiamo di proporre conferenze, spettacoli e concorsi. Presenteremo tante novità pur rimanendo legati al nostro progetto. Abbiamo ospiti internazionali e selezioneremo un finalista per la finale del Campionato italiano di magia di Torino. Il sabato sera al Teatro Nuovo di Dogana presenteremo uno show davvero spettacolare di visioni, magia e grandi emozioni. Ci sarà un’importante componente femminile e Magica Gilly aprirà lo show con un numero completamente nuovo. Chiudiamo domenica con uno spettacolo per famiglie al Kursaal. Non vorremmo dimenticare lo street magic, gli spettacoli erranti previsti nel centro storico. Anche quest’anno sarà nostro ospite Raul Cremona, la presentatrice sarà invece Gaia Elisa Rossi”.

Magica Gilly: “Porterò sul palco del Teatro Nuovo di Dogana uno spettacolo nuovo e questa volta il mio assistente speciale sarà il Mago Gabriel. Vi invito a venire a seguirlo”.

c.s. Segreteria di Stato Turismo