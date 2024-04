Nella serata di lunedì 15 aprile scorso si è riunito il Gruppo Direttivo di Ēlego “per una Nuova Repubblica”, momento in cui la Portavoce Giovanna Cecchetti, ha riferito in merito al mandato conferito nella precedente riunione ai Rappresentati di Ēlego in merito ad ulteriori incontri con il “Movimento Ideali Socialisti, Noi Sammarinesi e la componente Socialista”, per continuare il dialogo ed il confronto indirizzato a verificare la comunanza dei punti programmatici e politici. Sulla base dei molteplici incontri, che hanno fatto emergere le analogie programmatiche e la condivisione di un ambizioso futuro progetto politico e considerato che le forze riunitesi al tavolo di confronto sono accumunate dalla stessa matrice Socialista, Riformista, Liberale e dal fare moderato e nel condividere tali fini e traguardi, il Gruppo Direttivo ha dato il proprio parere favorevole per intraprendere un percorso comune, che vedrà le tre forze politiche presentarsi insieme, nella stessa lista elettorale, in occasione delle Elezioni Generali che si terranno il prossimo 9 giugno. I Rappresentanti di Ēlego “per una Nuova Repubblica”, pur consapevoli di aver maturato tale decisione a ridosso della campagna elettorale, mossi comunque dal solo pensiero di fare una definitiva e ponderata scelta politica e programmatica, la quale ha portato ad un’intesa basata sul rafforzamento di una linea politica comune, indirizzata al superamento di alcune difficili situazioni ed al potenziamento della nostra economia, dello stato sociale, del contenimento della spesa e del debito pubblico, tramite determinati e concreti obiettivi politici, sull’onda dei risultati fino ad oggi raggiunti.

cs L’Ufficio Stampa di Ēlego