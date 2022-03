Sondaggio di interesse per attività di vendita di prodotti tipici e somministrazione di cibi e bevande, in occasione della 93° Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino 5-8 maggio 2022

Dal 5 all’8 maggio, insieme alla città di Rimini, la Repubblica di San Marino ospiterà l’Adunata Nazionale Alpini, con una partecipazione stimata in circa 200.000 persone. Per l’occasione, al fine di attivare un servizio coordinato, l’Ufficio del Turismo ricerca un’aggregazione di operatori economici a cui offrire la concessione di suolo pubblico in centro storico, nelle aree di Via Eugippo e Campo Bruno Reffi, per la vendita di prodotti enogastronomici e la somministrazione di cibi e bevande preferibilmente del territorio sammarinese. Gli spazi di Via Eugippo saranno dedicati alla vendita di prodotti tipici locali, principalmente legato al consumo da asporto, mentre presso Campo Bruno Reffi si potrà organizzare un’attività di somministrazione di cibi e bevande che preveda anche una zona coperta con tavoli e sedie. Si specifica che la concessione delle aree su suolo pubblico sarà gratuita, mentre saranno a carico degli operatori le strutture, adeguatamente allestite, così come gli allacciamenti idrici/elettrici, la copertura da realizzare in Campo Bruno Reffi ed ogni altro onere. Gli operatori economici sammarinesi del settore ristorazione interessati, in qualità di Capofila dell’aggregazione di operatori economici, sono invitati a compilare il modulo scaricabile dal sito www.visitsanmarino.com (sezione Business/Modulistica eventi) e ad inviarlo entro e non oltre l’8 marzo 2022 a eventi.turismo@pa.sm. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni scrivendo a eventi.turismo@pa.sm oppure contattando il numero 0549 885254 (Settore Eventi dell’Ufficio del Turismo).

c.s. Ufficio del Turismo San Marino