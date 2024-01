Soroptimist: apertura del nuovo biennio sociale 24-25 con passaggio di consegne trai presidenti

Nella serata di mercoledì 10 gennaio 2024, presso il ristorante Terrazza Titano, si è tenuta la conviviale di apertura del nuovo biennio sociale Soroptimist 2024-2025. In tale occasione è avvenuto il passaggio di consegne dalla Presidente Monica Michelotti alla neo Presidente Isabella Gumpert ed allo stesso tempo il passaggio di testimone tra le Gouverneurs dove Drezga Drenka è subentrata ad Eleonora Bruschi. Durante la serata è stata anche accolta quale nuovo membro del Club la socia Chiara Manuzzi. L’evento ha visto la partecipazione di numerose Socie e tantissimi ospiti illustri: Maria Giovanna Fatiga Ambasciatrice d’Italia in Repubblica di San Marino, l’Ambasciatore di San Marino in Albania Giuseppe Maria Della Balda e Consorte, il Console Generale Onorario del Giappone nonché Presidente del Panathlon Club Leo Achilli, la Presidente del Single Club Vaduz-Liechtenstein Monika Studer insieme all’amica Giancarla Portieri, Biancamaria Toccagni Presidente del Kiwanis, Meris Monti Presidente della Commissione Unesco, Gian Battista Silvagni Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, Orietta Orlandoni Presidente della SUMS femminile, Laura Corbelli Presidente dell’Ordine degli psicologi, Antonella Gatta Presidente uscente del Club di Ravenna, Maddalena Gamberini Presidente del Club di Rimini, il Segretario del Lions Club Fabrizio Castiglioni e tanti amici. Nel discorso di apertura dell’anno sociale, la Presidente Isabella Gumpert ha voluto sottolineare l’importanza del titolo che ha dato al suo biennio, “RISPETTO”, un concetto trasmesso a ciascuno sin dalla prima infanzia ed adolescenza e che è fondamentale nella cultura, umanità e modo di essere di ognuno. Il Club lavorerà instancabilmente affinché tale messaggio sia diffuso non solo tra le amiche Soroptimiste, ma anche all’esterno per poter raggiungere traguardi significativi. A conclusione del suo discorso ha infine presentato il nuovo consiglio direttivo per il biennio: Eleonora Bruschi (Segretaria), Vanessa Tavolini (Tesoriera), Francesca Barbieri (Vice Presidente), Drenka Drezga (Gouverneur), Francesca Nicolini (Vice Gouverneur) e Sofia Tonelli (Programme Director).

C.s. Soroptimist San Marino