Stati Uniti donano 3000 tamponi molecolari all'Iss

Giunta oggi a San Marino un’altra manifestazione di solidarietà dall’estero, questa volta dagli Stati Uniti. Facendo seguito ad una precedente donazione di 2000 camici, arrivata la settimana scorsa, il Console Christopher Polillo si è recato questa mattina in Repubblica con un carico di 3000 tamponi molecolari da destinare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, alla presenza di rappresentanti del Dipartimento Affari Esteri e della Segreteria di Stato per la Sanità. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nel richiamare le storiche e ottime relazioni esistenti a livello bilaterale, così come l’ampia collaborazione a livello multilaterale, desidera esprimere la sua profonda gratitudine per questo gesto, ennesima manifestazione di una lunga e proficua amicizia tra San Marino e Stati Uniti d’America. Infatti, nonostante la fine dell’emergenza sanitaria in Repubblica, rimane invariato, gradito e necessario quello spirito di cooperazione internazionale vissuto durante la pandemia anche per la ripresa economica e sociale dei rispettivi Paesi.

c.s Segreteria di Stato Affari Esteri