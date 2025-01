Stefano Bonfè nuovo direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Stefano Bonfè è il nuovo direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, nominato dal Consiglio di Amministrazione guidato dal Presidente Paolo Pasini in continuità con il precedente incarico di Responsabile Operativo. Nell’occasione il Consiglio ha nominato vice direttrice Silvia Venturini, che in questi anni ha seguito e coordinato tutta l’attività istituzionale della Fondazione. “La decisione degli Amministratori della Fondazione mi onora – il commento di Stefano Bonfè – e colmo di emozione li ringrazio per l’attestato di stima e fiducia. Farò tesoro dell’esperienza maturata in questi anni a servizio dei valori e obiettivi dell’Ente. Assicuro il massimo impegno, affinché, insieme alla struttura ridotta in numero ma preparata, capace e coesa, si possa rispondere alle sfide rilevanti ed impegnative che ci attendono per il futuro della Fondazione”. Laureatosi in Economia, indirizzo economico-finanziario, all’Università di Bologna, Bonfè ha vestito la divisa dell’Arma dei Carabinieri per poi passare agli abiti civili, prima come ricercatore in ambito fiscale e poi in area fidi di un istituto bancario locale. Entrato in Fondazione nel 2002, ne ha dapprima ricoperto il ruolo di Responsabile Amministrazione Finanza e successivamente, dal maggio 2023, quello di Responsabile Operativo. Ha al suo attivo anche una lunga esperienza come amministratore in ambito no profit, tra gli altri, in particolare, quella in Fondazione Rastelli di Verucchio, 15 anni, prima come Consigliere e dal febbraio 2020 come Presidente.

cs SMART Comunicazione