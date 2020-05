Storie sociali per imparare nuovi comportamenti

In questo periodo la nostra quotidianità è rapidamente cambiata e ci richiede alcune azioni a cui prima non eravamo abituati come mettere i guanti e la mascherina quando usciamo di casa oppure ci richiede delle attenzioni e una cura particolarmente spiccate per altri comportamenti come starnutire, soffiare il naso e gettare il fazzoletto, lavare le mani e interagire con chi incontriamo. E’ utile ricordare che alla base di tutte le abilità sociali ci sono delle informazioni e delle regole implicite di cui ognuno di noi è più o meno consapevole e che solitamente impariamo per imitazione. Tuttavia per alcune persone, e in alcuni periodi particolari, queste abilità possono essere più difficili da decifrare, comprendere e l’apprendimento di esse non è scontato. Una storia sociale è una “storia” che racconta attraverso il testo e le illustrazioni una situazione sociale e spiega in modo semplice e chiaro come potersi comportare e perché farlo. Questa strategia può aiutare a comprendere meglio situazioni e comportamenti e quindi, di conseguenza, rende più semplice adeguarsi ad essi. A chi può essere utile una storia sociale? A tutti! In particolare ai bambini, agli anziani e alle persone che per diverse ragioni (neurodiversità, disabilità, provenienza da una cultura diversa, ecc.) possono avere difficoltà a comprendere alcune situazioni e le motivazioni per cui è necessario adottare certi comportamenti. BattiCinque ha pensato quindi di proporre una storia sociale che spiega perché è così importante in questo periodo l’uso della mascherina, e l’ha realizzata in due versioni: con protagonista femminile e con protagonista maschile per permettere a più persone di immedesimarsi nel suo contenuto. La storia sociale è stata resa disponibile sulla pagina facebook dell’Associazione, sia sotto forma di documento stampabile, sia come video. Sono stati forniti, inoltre, consigli per i genitori su come utilizzare la storia sociale e su come allenare i propri figli all’uso graduale della mascherina.

Storia sociale versione femminile https://www.youtube.com/watch?v=2SUGR3w7Bv8

Storia sociale versione maschile https://www.youtube.com/watch?v=x8u2p_kEaAA

BattiCinque si impegna a continuare a creare materiali utili a sostenere bambini, ragazzi e famiglie in questo periodo particolare e difficile.





Scarica la storia sociale versione maschile

Scarica la storia sociale versione femminile