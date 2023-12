Su youtube il docufilm “Emma, il viaggio di una vita”

L’Associazione Emma Rossi ringrazia la San Marino RTV per la messa in onda, ieri sera, del docufilm “Emma, il viaggio di una vita”, realizzato dall’Associazione in occasione del 20° anniversario della scomparsa di Emma Rossi.

L’Associazione inoltre comunica che il docufilm è ora disponibile anche in rete. Questo il link per rintracciarlo:

Emma, il viaggio di una vita (youtube.com)

L’Associazione infine rivolge a tutti i concittadini i migliori auguri per un anno nuovo di serenità e di pace.



Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi