Successo per i Romagna Brass alla "Rassegna" sammarinese

La 25^ Rassegna Musicale d’Autunno prosegue nella proposta di programmi interessanti e vari, riscuotendo consensi, sinceri e calorosi applausi, come nel caso del concerto dei Romagna Brass, andato in scena domenica 22 ottobre al Teatro Titano di San Marino. Il quintetto di ottoni romagnolo ha esordito con la “Marcia trionfale” dall’Aida di Verdi, per poi andare su un Morricone d’hoc, con la tromba solista della colonna sonora di “900”. Il viaggio è continuato con una miscellanea delle colonne sonore prodotte principalmente dai fratelli De Angelis per gli iconici film di Bud Spencer e Terence Hill e Spider Man Theme. Il concerto si è concluso con un omaggio, doveroso e scontato, alla Romagna con “Tanti auguri” (come è bello far l’amore da Trieste in giù…) della romagnola Raffaella Carrà e l’immancabile “Romagna mia” di Secondo Casadei in una versione ricca di suggestioni stilistiche, con un inizio alla “piazzolla”, poi un fugato alla Bach, una marcetta bandistica, un poco di blues, per concludere con la vera versione a valzer. Come si evince, un programma eterogeneo, apparentemente disarticolato, reso omogeneo e molto gradevole dagli arrangiamenti di Damiano Drei (trombonista del gruppo), dai coinvolgimenti del pubblico e dalle gags con vittima il povero Fausto (Civeni, basso tuba). Tutti gli interpreti molto bravi, le due trombe Marco Vita e Matteo Fiumara, il corno Maria Agostini che ha sostituito all’ultimo un componente dell’ensemble e i già citati Damiano Drei (trombonista, arrangiatore e presentatore del concerto) e Fausto Civeni (basso tuba). Il concerto si è concluso con un bis dedicato ai brani più famosi fra quelli interpretati dal grande Frank Sinatra. Calorosi e sinceri applausi di un pubblico che ha gradito il viaggio proposto dai Romagna Brass.

