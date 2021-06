"The Market, opportunità reale per i sammarinesi?" Domani la Conferenza pubblica CSdL

Mentre oggi pomeriggio si svolge l'incontro tra le organizzazioni sindacali con la Segreteria Lavoro, con la presenza anche di una rappresentanza della società promotrice del polo della moda, è in programma domani alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano, l'attesa conferenza pubblica organizzata dalla CSdL "The Market, opportunità reale per i sammarinesi?". La serata si svolgerà in presenza, fino ad un massimo di 45-50 partecipanti, e sarà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Sono diversi gli interrogativi a cui gli ospiti saranno chiamati a rispondere, ad iniziare dal Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, anche alla luce di quanto emerge nell'incontro di oggi. Ricordiamo che gli altri ospiti sono: Giovanni Zonzini, Consigliere di Rete; Eva Guidi, Capogruppo Consigliare di Libera (sostituisce Matteo Ciacci); Nicola Renzi, Consigliere di Repubblica Futura; Enzo Merlini, Segretario Confederale CSdL; Alfredo Zonzini, Segretario FUCS-CSdL. Coordina il dibattito Giuliano Tamagnini, Segretario Generale CSdL. È stato invitato ad intervenire anche un rappresentante della proprietà di The Market. La CSdL intende mettere l'accento in particolare sulle prospettive occupazionali per i sammarinesi, visto che nell'accordo tra Segreteria Lavoro e proprietà non sono presenti impegni in tal senso. Anzi, nell'accordo sono previste invece varie concessioni e deroghe agli esercizi commerciali che consentono ampie possibilità di assunzione di personale da fuori territorio. La CSdL rinnova l'invito ai cittadini a partecipare in presenza alla serata o a seguire la diretta via Facebook. Informiamo altresì che, vista la prossimità con l'evento di domani, il consueto programma settimanale "CSdL informa" non sarà trasmesso mercoledì 9 giugno, ma riprenderà dal successivo mercoledì 16 giugno.

c.s. CSdL