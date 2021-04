Turismo: presentato il calendario eventi 2021

Presentato oggi alla stampa e agli operatori sammarinesi il ricco calendario eventi 2021. Oltre 140 giornate di eventi all’interno di 45 rassegne che a partire dai mesi estivi animeranno la Repubblica di San Marino, il centro storico e i 9 Castelli e intratterranno il pubblico sammarinese e i visitatori. Insieme al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, Nicoletta Corbelli, Direttore dell'Ufficio del Turismo, ha illustrato nel dettaglio il calendario di un anno di eventi particolarmente vario: iniziative culturali, spettacoli, festival musicali, enogastronomia, sport e divertimento con la chiusura tradizionale del Natale delle Meraviglie. Gli eventi avranno un ruolo di grande rilievo per la ripartenza del turismo post pandemia e torneranno a dare vivacità al Centro Storico di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO a partire dai prossimi mesi estivi fino ai primi giorni del 2022. Si parte con l’evento clou del mese di giugno, Visionnaire-Performing Arts Experience “A riveder le stelle” (17-20 giugno), data zero del tour nazionale dello show dedicato alle arti performative e alle grandi attrazioni improntato quest’anno sui 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri. Musica, danza, physical theatre, illusionismo e circo contemporaneo itineranti nelle più belle location del Centro Storico. A luglio ritornerà ad animare San Marino un grande evento di rievocazione storica (23-25 luglio) con allestimenti, attrazioni, spettacoli, parate e mercatini a tema che ricreeranno le atmosfere delle tappe fondamentali della storia e che da sempre hanno richiamato numerosi visitatori da diverse regioni italiane. Tra i tanti eventi confermati per il mese di agosto due importanti novità: San Marino Magic Circus, con spettacoli di giocoleria e attrazioni del mondo del circo e San Marino Light Festival, un suggestivo festival delle luci che illuminerà il centro storico, il Monte Titano e i principali monumenti con meravigliosi giochi di colori e luci. Confermate le iniziative più gradite dell’estate sammarinese: la rassegna “COPERTINA” (a cura delle Segreteria di Stato per la Cultura) con serate dedicate a teatro, musica, cinema e cibo di qualità nella formula pic-nic; SMIAF (30 luglio - 1 Agosto), con arti performative, workshop culturali e artisti di strada; SAN MARINO COMICS, tradizionale Festival del Fumetto e della cultura POP. Nel mese di settembre, gli eventi della Repubblica di San Marino spazieranno dall’intrattenimento allo show, dallo sport all’enogastronomia, con “San Marino Goodbye” dedicato agli appassionati del liscio e al ricordo di Raoul Casadei e “San Marino Beer Fest”, all’insegna della buona birra, cibo e live music. Settembre sarà ovviamente il mese del Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini e dell’Adunata Nazionale degli Alpini che si svolgerà tra Rimini e San Marino. Ottobre si aprirà con Rallylegend, giunto ormai alla sua diciannovesima edizione, competizione con le auto da rally più belle della storia, dove i grandi campioni di ieri e gli assi di oggi si esibiscono per la gioia dei tanti appassionati che invadono la Repubblica. La stagione autunnale prosegue con una novità: il Gran Galà dei Festival (14-16 ottobre) concorso riservato ai migliori talenti provenienti da festival di diverse discipline: cabaret, sfilate, canto, musica, ballo, comicità. La novità 2021, che proseguirà per tutto il 2022 sarà il Festival “Una voce per San Marino”, competizione canora per selezionare il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Sul finire dell’anno e con l’avvicinarsi delle festività, non mancherà lo spettacolo da sogno de IL NATALE DELLE MERAVIGLIE, con i tradizionali mercatini e gli scenari unici grazie ad un’autentica magia di luce e ad un’atmosfera natalizia senza tempo. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Non sarà un anno facile, purtroppo la pandemia ci obbliga a tenere ancora qualche progetto in sospeso, ma contemporaneamente siamo fermamente convinti che il turismo ripartirà e che gli eventi possano aiutarci. La programmazione prenderà il via nel mese di giugno, durerà per tutto l’anno e prevede almeno un grande evento in ogni mese. L’obiettivo è quello di proporre un’offerta di eventi per tutti i weekend da metà giugno a fine ottobre e di riempire quasi tutte le serate dei mesi di luglio e agosto. Come detto si tratta di un calendario che vede molti appuntamenti ancora da confermare a causa del Covid-19 ma l’auspicio è di poterli portare avanti quasi tutti. Contemporaneamente all’organizzazione degli eventi lavoreremo per la realizzazione di un protocollo di sicurezza”.

Cs Segreteria Turismo