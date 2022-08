“Tuttavia… che spettacolo!”: la seconda edizione è alle porte

La seconda edizione dell’evento “Tuttavia… che spettacolo!” è ormai alle porte. Un evento all’insegna dell’inclusione senza trascurare divertimento, sorrisi, momenti di riflessione e condivisione. Come ben si sa, in questa vita occorre spingere con costanza se si vuole raggiungere un obbiettivo e in questo caso una bella “accensione di motori” è quanto mai necessaria per il nostro Paese se ci focalizziamo sul concetto di inclusione, tema assai importante ma con ancora tanta strada da fare… Pertanto, credo sia giunto il momento di accendere i motori della solidarietà per spezzare le catene dell’indifferenza e questo evento sarà l’occasione giusta per poterlo fare. Personalmente, quando mi capita di incrociare anche solo per un’istante gli sguardi e i sorrisi di questi bambini, ragazzi o adulti speciali, con la loro spontaneità, capisco che nella vita basta davvero poco per essere felici. Non hanno paura di rivelare al mondo la loro essenza, il loro immenso attaccamento alla vita ma al tempo stesso, la loro difficoltà quotidiane. Tante volte è sufficiente un piccolo gesto come un abbraccio, un sorriso, un bacio e per loro è come se avessero ricevuto il più bel regalo della giornata. Da queste persone meravigliose abbiamo da imparare tante cose, come primo passo a tendere una mano verso chi è più fragile, ricominciare a comprendere i valori semplici e preziosi che la vita ci offre… riportare alla luce i piccoli ma grandi valori che troppo spesso ignoriamo… Certamente, in futuro, seguiranno altri eventi inerenti a tale tematica così da sensibilizzare il più possibile tutti noi. Parlarne è giusto, ma “fare” per aprire le menti e smuovere le acque lo è ancora di più. Grazie per essere “uno di noi”.