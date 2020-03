TuttiUniti, il mondo del lavoro apre raccolta fondi per uscire dall'emergenza sanitaria

#TuttiUniti è la parola d’ordine che l’intero mondo del lavoro sammarinese lancia per uscire dall’emergenza coronavirus. Dentro questa emergenza, che è prima di tutto sanitaria, sindacati e associazioni di categoria avvertono ancora di più l’esigenza di riconoscersi come comunità, di affermare il bisogno di unità, di indicare un comune destino. Unità, solidarietà e responsabilità per sostenere una battaglia difficile, contro un nemico invisibile e subdolo, per sostenere chi, con coraggio e passione, è in prima linea nella lotta contro il virus e nella cura di chi si è ammalato. Persone che in questi giorni difficili fanno il loro lavoro in silenzio, con professionalità e con sacrificio. Riconoscersi comunità significa condividere valori e prospettive, significa sentirsi dentro un destino comune e in misura più o meno grande costruire insieme il futuro del nostro Paese. Il mondo del lavoro è oggi chiamato a testimoniare con forza il valore dell’unità e della solidarietà, di mobilitarsi per contribuire alla cura dei malti di coronavirus e fermare la sua diffusione. TuttiUniti per sostenere il nostro sistema sanitario. TuttiUniti per il nostro futuro Le tre organizzazioni sindacali, CSdL, CDLS, USL, e le associazioni di categoria, ANIS, UNAS, OSLA, USC, USOT, lanciano unitariamente una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di macchinari e attrezzature - su espressa indicazione dell'ISS e della Protezione Civile - indispensabili per la cura dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati presso l'Ospedale di Stato. Sindacati e categorie economiche invitano tutti i lavoratori, i pensionati, gli imprenditori, le aziende e in generale tutti i cittadini a partecipare a questa campagna di solidarietà con una donazione di almeno € 25, da versare direttamente su uno dei conti correnti dedicati di seguito riportati.

· BAC Banca Agricola Commerciale SM19X0303409804000040122203

· BSM Banca di San Marino SM88Y0854009801000010184947

· BSI Banca Sammarinese di Investimento SM61A0328709801000010313091

· CARISP Cassa di Risparmio SM92B0606709808000080149823

Con questo gesto, il mondo del lavoro e delle imprese vuole essere parte attiva nella dura battaglia contro il coronavirus, supportare il nostro sistema sanitario nazionale nel fronteggiare la difficilissima emergenza sanitaria e quindi portare un aiuto concreto a coloro che vivono in prima persona gli effetti del virus. Al contempo, riconfermiamo con forza e gratitudine il pieno sostegno a tutto il personale medico e infermieristico che con grande coraggio e abnegazione è quotidianamente impegnato nell’assistenza e nella cura dei cittadini colpiti dal virus e nell’erogazione dei necessari servizi medico-sanitari. Con l'unità e la solidarietà di tutti possiamo farcela. Partecipate!