Ucs: partono i saldi, occhio alle truffe, soprattutto negli acquisti on-line

Si comincia il prossimo sabato con i saldi di fine stagione, occhio dunque alle possibili truffe, specie quando si tratti di vendite on-line. Fortunatamente sono tantissimi i commercianti virtuosi che operano qui in Repubblica ma come più volte denunciato, c’è anche chi ci sta marciando parecchio. Complice non tanto l’assenza di normative ma il continuo superamento delle stesse. Ci sono per esempio società che erano nate con un determinato oggetto sociale e che poi per bypassare tutta una serie di regole, lo hanno cambiato in corsa senza di fatto fare qualcosa di diverso. In questi casi operando senza rendere noti i propri contatti su un sito web, diventa molto molto difficile per chi acquista esercitare il proprio legittimo diritto di recesso. Stando così le cose il consumatore deve prestare attenzione ai pacchi che vengono recapitati con contrassegno perché generalmente è il modo che il venditore usa per rendersi successivamente irrintracciabile. Proteggersi quindi dalle truffe durante i saldi, sia online che nei negozi fisici, richiede attenzione e informazione.

Per evitare raggiri, è importante seguire alcuni accorgimenti: ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI:  Verificare la reputazione del venditore, sia per gli acquisti online che nei negozi fisici, controllare le recensioni e le esperienze di altri clienti può fornire utili indicazioni sull'affidabilità del venditore.  Controllare i prezzi e monitorarli prima dei saldi aiuta a capire se lo sconto applicato è reale. A volte, i prezzi vengono gonfiati poco prima dei saldi per far sembrare lo sconto più vantaggioso di quanto non sia realmente.  Leggere le condizioni di vendita prima di effettuare un acquisto, soprattutto online, comprese le politiche di reso e rimborso.  Acquistare da siti sicuri, quindi assicurarsi che il sito web sia sicuro. Verificare la presenza del protocollo "https" e di un'icona a forma di lucchetto nella barra degli indirizzi.  Documentare le transazioni, conservare ricevute, email di conferma e screenshot delle offerte può essere utile in caso di contestazioni.

I DIRITTI DEI CONSUMATORI SONO ANCHE IN BASE ALLE DIRETTIVE EUROPEE.  Informazione trasparente: I consumatori hanno diritto a informazioni chiare e dettagliate sui prodotti e sui prezzi, compresi eventuali costi aggiuntivi.  Diritto di recesso: Per gli acquisti online, i consumatori possono esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto, senza dover fornire una motivazione.  Garanzia legale: Tutti i prodotti acquistati, sia online che in negozi fisici, sono coperti da una garanzia legale di conformità di due anni, durante i quali il venditore è tenuto a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto difettoso.  Protezione contro i prodotti difettosi: Se il prodotto acquistato presenta difetti, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto, o, in alcuni casi, al rimborso. Seguendo questi consigli e conoscendo i propri diritti, è possibile fare acquisti in modo sicuro e consapevole, proteggendosi dalle truffe e godendo appieno dei vantaggi dei saldi. UCS resta a disposizione dei consumatori che dovessero incappare in odiose truffe. Ricordiamo inoltre che UCS da mesi sta anche supportando le persone nella presentazione dell’istanza per il pagamento delle luci votive. Tale istanza al momento può essere presentata soltanto on-line e questo purtroppo ha messo in difficoltà tante persone. Nello svolgere questo servizio abbiamo potuto toccare con mano la professionalità, la cortesia, la grande disponibilità del personale dello Stato Civile con cui stiamo lavorando a stretto contatto. Resta tuttavia imprescindibile che in futuro non vi siano altri casi in cui agli utenti sia negato, qualora lo volessero, di presentare la propria istanza presso l’ufficio di competenza, perché va benissimo l’on-line ma il doppio binario va garantito sempre.