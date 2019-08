Ufficio Turismo: ricerca Marketing Project Manager dell'ETC

L’Ufficio del Turismo rende noto che ETC - European Travel Commission, l’organizzazione internazionale che riunisce gli enti turistici di 32 paesi europei, tra cui San Marino, è alla ricerca di un Marketing Project Manager da inserire nel proprio team. La sede di lavoro è Bruxelles e l’incarico a tempo pieno, con contratto a tempo determinato rinnovabile, decorrerà da settembre/ottobre 2019.

Tutte le informazioni e il form per inviare la propria candidatura entro l’8 settembre 2019 sono disponibili sul sito di ETC: https://etc-corporate.org/careers/.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino