Ultimo incontro ASFA con la fotografia a Domagnano

La serata di venerdì 10 dicembre vedrà protagonista il fotografo Francesco Comello Prosegue, presso la Sala Montelupo di Domagnano, la rassegna fotografica organizzata dall’Associazione Sammarinese Foto Amatori 30° Ciclo di Proiezioni “Incontro con l’Autore”. Il sesto e ultimo incontro sarà con il fotografo friulano Francesco Comello, che realizza reportage prevalentemente a sfondo sociale. Comello fotografo freelance, dopo aver frequentato la Scuola d’Arte a Udine, si diploma e comincia a lavorare nel campo della grafica pubblicitaria e dell’illustrazione. Sin dal tempo della scuola si appassiona di fotografia, ma solo negli ultimi dodici anni intensifica il suo interesse con l’intento di produrre dei racconti fotografici. Per far questo intraprende dei viaggi che lo mettono in contatto con realtà lontane e culturalmente diverse dalla sua. Partecipa a numerose esposizioni nazionali ed internazionali. Nel 2012 e nel 2013 fa parte del “Collettivo Synapse”. Nel 2016 vince il primo premio al “World Report Spot Light Award” e nel 2017 il terzo premio al “WPP”, nella categoria “Daily Life Stories”. Nel 2018 pubblica il suo primo libro insieme a Barbara Tutino “Yo soy Fidel”. Nel 2019 viene nominato Autore dell’anno FIAF (Federazione Italiana Arti Fotografiche) che gli pubblica la monografia “Vite sfiorate”. Nel 2020 pubblica, insieme ad altri quattro fotografi, “SUITE N. 5”, un progetto collettivo nato durante i quarantadue giorni di lockdown. La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.