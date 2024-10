Un Congresso per rafforzare il Paese e il dialogo politico

In occasione della conferenza stampa tenutasi presso la sede del PDCS, il Segretario Politico Gian Carlo Venturini, il Capogruppo Massimo Andrea Ugolini, il Vice-Segretario Manuel Ciavatta, iI Consigliere Aida Maria Adele Selva e il Consigliere Alice Mina hanno illustrato i principali temi di interesse per il partito e per il Paese, sottolineando la necessità di coesione e partecipazione per affrontare le sfide future. Il Congresso PDCS, un appuntamento per il Paese Aprendo la conferenza, il Segretario Gian Carlo Venturini ha sottolineato l'importanza dell’imminente congresso del PDCS, previsto per l'8, 9 e 10 novembre. "Questo evento rappresenta un momento cruciale per il nostro partito e per San Marino," ha affermato Venturini. "Stiamo lavorando per coinvolgere ogni settore del Partito, garantendo una partecipazione attiva e preparatoria che ci permetta di rafforzare la nostra visione politica." Venturini ha inoltre espresso gratitudine ai membri delle sezioni del PDCS per l’impegno dimostrato durante i lavori preliminari, sottolineando come l’approvazione delle tesine da parte della Direzione e del Consiglio Centrale, abbia consentito di delineare temi centrali e obiettivi concreti per il Congresso. Ha poi evidenziato la necessità di continuare a supportare le politiche di governo con azioni concrete per il benessere del Paese. Un Consiglio attivo sulle sfide sociali ed economiche Il Capogruppo Massimo Andrea Ugolini ha invece focalizzato il suo intervento sul recente lavoro del Consiglio Grande e Generale. Ha elogiato l’unità delle forze politiche che hanno approvato provvedimenti su temi cruciali come la violenza di genere, il bullismo, il cyberbullismo e la cogenerazione energetica. "Abbiamo lavorato per trovare una sintesi su questioni sociali e giuridiche molto delicate," ha dichiarato Ugolini, "garantendo un avanzamento significativo per una maggiore tutela dei diritti dei cittadini." Ha inoltre ringraziato i colleghi e le autorità coinvolte, sottolineando l’importanza di una collaborazione attiva tra il Consiglio e il governo. Cyberbullismo e bullismo: temi prioritari per la politica Il Consigliere Alice Mina ha evidenziato il ruolo del PDCS nel contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ricordando il contributo del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. "Queste problematiche richiedono un impegno costante e una strategia di prevenzione efficace," ha dichiarato Mina. "La politica ha il dovere di offrire un quadro legislativo che protegga le giovani generazioni e di sensibilizzare la società su questi temi." Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le istituzioni educative e di sicurezza per promuovere una cultura di rispetto e prevenzione. Violenza di genere e prevenzione Intervenendo sul tema della violenza di genere, Il Consigliere Aida Maria Adele Selva ha ribadito l’impegno del partito nel contrastare questi fenomeni, evidenziando il nuovo. "È fondamentale avere una visione ampia e articolata per contrastare la violenza di genere," ha affermato Selva. "Dobbiamo abbandonare gli stereotipi e impegnarci a fondo per una società più sicura e responsabile." Interventi sulla cogenerazione e sulla sicurezza energetica. Il Vice-Segretario Manuel Ciavatta ha affrontato temi tecnici legati alla cogenerazione e alla sicurezza energetica, con particolare riferimento all'interramento dei cavi per ridurre l'impatto ambientale e garantire un miglior controllo delle emissioni elettromagnetiche. Per Ciavatta fondamentali anche le normative sul consumo, le quali hanno l’obiettivo di mantenere prezzi competitivi e monitorati per i cittadini. "Sono interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche," ha dichiarato. Un partito coeso per il futuro di San Marino Concludendo, i rappresentanti del PDCS hanno riaffermato l’importanza della cooperazione tra Partito, governo e cittadini per raggiungere obiettivi comuni. Il prossimo Congresso sarà un’occasione per consolidare la visione politica del partito e per continuare a lavorare con determinazione su tematiche centrali per il benessere del Paese. In chiusura, il Segretario Gian Carlo Venturini ha voluto esprimere le sue congratulazioni al nuovo Direttore Generale ad interim della San Marino RTV, Roberto Sergio, figura di grande esperienza e profilo professionale già noto in ambito RAI. Venturini si è detto fiducioso nella capacità del Direttore di contribuire al potenziamento del servizio pubblico radiotelevisivo della Repubblica di San Marino​.

cs Ufficio Stampa PDCS