Un gran finale per il San Marino Green Festival

Gli organizzatori ringraziano e danno appuntamento all’edizione 2021 Nonostante un meteo non entusiasmante, il San Marino Green Festival si è concluso in maniera scoppiettante grazie alle danze arabe di Angela Natali e le sue ballerine, agli ukulele circensi degli Swing O Leles, a tutta la carica positiva che ha circondato e sorretto l’evento. Nel quartier generale del fascinoso Podere Lesignano, sotto la guida del patron Gabriele Geminiani, si sono succedute tavole rotonde, esposizioni, incontri, buon cibo a km 0, concerti, arti marziali, tutto un mondo che propone e pratica stili di vita attuali e quanto più possibile sostenibili. Nell’intervista che Andrea Segrè, fondatore della Campagna Spreco Zero ha rilasciato a Simona Mulazzani di Icaro TV, quale suo contributo al festival, è staTo più volte ribadito che solo con un uso attento e sobrio delle risorse possiamo ridurre se non azzerare gli sprechi. Numerose le visite istituzionali, che hanno sancito l’adesione a questi temi e la presa in carico dei problemi, a volte drammatici, conseguenti. “C’è bisogno di promuovere una cultura ambientale che vada incontro alle richieste delle giovani generazioni” ha affermato Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, “Vogliamo continuare nella sensibilizzazione sugli argomenti della sostenibilità”, ha fatto da contraltare Stefano Canti, Segretario al Territorio della Repubblica. Ciliegina sulla torta il conferimento per mano di Romano Ugolini della prestigiosa certificazione di evento sostenibile Ecoevents, riconoscimento realizzato in collaborazione Legambiente. Infine la prima edizione del San Marino Green Movie ha raccolto commenti entusiasti. “È stato un successo caro Gabriele – ha scritto Blasco Giurato, celebre direttore della fotografia di capolavori italiani - questo ti spingerà a fare grandi cose il prossimo anno. Un abbraccio e grazie, saluta il tuo meraviglioso Gruppo”. E allora arrivederci al 2021 con il San Marino Green Festival!

Comunicato stampa

San Marino Green Festival