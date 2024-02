Un nuovo orizzonte per l'economia: le direttive di Neni Rossini e l'impegno di Alleanza Riformista

La relazione presentata dal Presidente dell'Associazione Nazionale dell'Industria, Neni Rossini, in occasione dell'assemblea generale, ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'economia reale e le sfide che attendono le imprese a San Marino, in Italia e in tutta Europa. Siamo fermamente convinti che le dichiarazioni di Rossini, caratterizzate da grande chiarezza e coraggio, traccino un percorso chiaro per il futuro delle nostre politiche economiche. Appoggiamo con forza l'appello a dare valore all'economia reale, ritenuta il fulcro per uno sviluppo sostenibile del nostro paese. Durante il suo intervento, il Segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari, ha evidenziato alcuni punti chiave per le imprese, che sono stati concordati nel trattato con l’Unione Europea in fase di finalizzazione. In particolare, ha messo in risalto l'importanza del principio di non discriminazione, che aprirà “innumerevoli opportunità, in special modo per le giovani generazioni, prospettando loro un futuro nettamente differente rispetto al passato". Alleanza Riformista valuta positivamente l'impegno di ANIS nel favorire il dialogo e la collaborazione con personalità di spicco come il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sottolineando l'importanza di affrontare collettivamente tematiche cruciali quali l'energia, le evoluzioni nel mondo del lavoro e il ruolo delle imprese nel contesto futuro. Ci impegniamo con energia a sostenere l'accelerazione dei processi di riforma, fondamentali per garantire la competitività e la sostenibilità delle nostre imprese.

c.s. Alleanza Riformista