"Un patto sociale per il futuro di San Marino": approvato all'unanimità il documento CSU

L’intreccio tra emergenza sanitaria ed emergenza economica si fa sempre più stretto, anche alla luce del crescente allarme per un possibile aumento dei contagi, ma ancora non si vede un progetto di rilancio del Paese e una reale volontà di confronto con le forze sociali da parte del Governo. È questa una delle preoccupazioni di fondo emersa durante il dibattito del direttivo unitario CSU riunito questa mattina al Centro Sociale di Fiorentino. Al centro dei lavori il documento “Un patto sociale per il futuro di San Marino” che i Segretari Generali Giuliano Tamagnini (CSdL) e Gianluca Montanari (CDLS) hanno definito “un’agenda che fissa le priorità economico-sociali al centro dell’azione sindacale dei prossimi mesi e su cui incalzare l’Esecutivo per aprire un vero dialogo, con il coinvolgimento di tutte le parti”. "Anche in tempi di coronavirus - ha evidenziato con forza il Segretario Generale CSdL Giuliano Tamagnini - occorre praticare fino in fondo la democrazia, contrariamente a quanto ha fatto finora il Governo, che su tante iniziative fondamentali, come ad esempio il progetto di sviluppo "San Marino 2030", non ha coinvolto minimente le forze sociali. Con questo documento la CSU vuole portare la proposta di un patto sociale per il Paese, dove far convergere i contributi di tutte le parti politiche, sociali ed economiche. Il confronto democratico deve essere l'asse portante di questo patto: il Governo non può pensare di assumere in condizioni di isolamento le scelte decisive e fondamentali per le sorti di San Marino." Per il Segretario Generale CDLS Gianluca Montanari, sono tante le incognite che pesano sul futuro del Paese: “Sulla sostenibilità del sistema bancario, sui reali contorni del debito pubblico, sul piano degli investimenti pubblici e sui progetti di riforma fiscale e previdenziale attendiamo risposte e pretendiamo chiarezza. Il nostro obiettivo è stanare il Governo, per questo abbiamo messo nero su bianco in un documento le principali criticità del Paese, che la pandemia ha esasperato ancora di più, e su queste vogliamo aprire un dibattito nel Paese e con i lavoratori”. Al termine del dibattito il Consiglio Direttivo CSU ha approvato all'unanimità il documento, i cui contenuti saranno illustrati in maniera dettagliata nella apposita conferenza stampa in programma domani alle ore 12.00 presso la sala riunioni CSU.

c.s. CSU