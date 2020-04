Una call per raccogliere storie e idee di innovazione frugale per la ricostruzione post pandemia

È stata lanciata venerdì “Altenative” la call che Figli del Mondo, l’associazione riminese leader della responsabilità sociale d’impresa, ha aperto a livello nazionale alla ricerca di progetti ed idee innovative che possano contribuire in modo etico alla ripresa post Covid-19. La Call Alternative nasce in un momento molto particolare, sul confine tra l’emergenza e la ricostruzione, mentre tutti stiamo immaginando quello che vorremmo facesse parte di una società che sarà, per molti aspetti, diversa. Si ricercano soluzioni di Innovazione Frugale: tipica di contesti in via di sviluppo, essa nasce e prospera in risposta a situazioni di emergenza in cui le risorse (finanziarie, istituzionali, materiali) sono limitate, trasformando questi vincoli in vantaggi. Le innovazioni frugali superano generalmente le altre soluzioni grazie alla loro creatività a adattabilità, sono pensate per rispondere con immediatezza e precisione ai bisogni del contesto in cui vengono sviluppate ma sono anche replicabili su larga scala. Il progetto si integra fra le azioni che i partner strategici stanno già da tempo implementando sul territorio di Rimini: da un lato il Piano Strategico ed il fermento generato dal gruppo #FuturoInRemoto, dall’altro Primo Miglio, acceleratore di start up responsabili che da sempre coniuga innovazione e sostenibilità e, al centro, Omar Vulpinari, esperto di service design che da anni aiuta universitari ed imprenditori a dare forma alle idee. Ci sarà tempo fino al 26 giugno per rispondere alla Call Alternative e presentare le proprie proposte di innovazione frugale e, parimenti, è ancora aperta la possibilità per imprese e professionisti di supportare l’iniziativa diventandone partner. Storie ed idee da tutta Italia saranno raccolte e selezionate da una giuria di esperti che ne valuterà la frugalità e la possibilità di avere un impatto significativo anche per il nostro territorio: l’annuncio dei vincitori è previsto per il 17 luglio. Innovatori d’Italia: Figli del Mondo aspetta di leggere le vostre soluzioni frugali.

https://www.alternativeopencall.com/

c.s. Figli del Mondo – Responsabilità Sociale d’Impresa