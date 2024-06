Una delegazione del gruppo di stati contro la corruzione (Greco) in visita a San Marino per il quinto ciclo di valutazione

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha il piacere di informare che, da oggi e fino a giovedì 27 giugno, è a San Marino una Delegazione del GRECO – il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa – nell’ambito del quinto ciclo di valutazione. Il tema del monitoraggio corrente è la prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità delle alte funzioni esecutive e delle Forze dell’Ordine; per tale ragione, la Delegazione del GRECO incontrerà i Rappresentanti delle Istituzioni e dei pubblici Uffici, nonché dei tre Corpi di Polizia sammarinesi. Come da prassi della valutazione, il team di valutatori ha ricevuto a colloquio anche una rappresentanza della stampa, dell’Università degli Studi di San Marino, dei Sindacati e dell’Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino. Ad accogliere gli Esperti del Comitato di monitoraggio del Consiglio d’Europa, il Capo della Delegazione di San Marino presso il GRECO, Avv. Giovanna Crescentini, il Vice Capo Delegazione, Dott.ssa Giulia Muratori, ed i Membri supplenti, Dott.ssa Marina Marfori e Dott.ssa Gloria Valentini.

Cs Ufficio Stampa Segreteria di Stato Affari Esteri