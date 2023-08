Una nomina che fa discutere

Stiamo assistendo in questi giorni ad un'altra assurdità dell’attuale Governo. Un Governo di pochi numeri, che si dichiara legittimo nonostante i dubbi sul rispetto della legge elettorale vigente, che si arroga il diritto di continuare a fare quello che vuole fregandosene di leggi, graduatorie, bandi. Purtroppo non si smentisce mai!!! Ne è prova la delibera del 25 luglio n. 13 in cui il Congresso di Stato, sostituendosi al Comitato Esecutivo dell’ISS e alla stessa Dirigenza Generale in compiti e funzioni che sarebbero in capo alla stessa, nomina o meglio riassegna la posizione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Dott.ssa Ivonne Zoffoli attualmente in capo, dal 21 gennaio 2019, al Dipartimento Ospedaliero. Per quale motivo ci chiediamo? Per interesse pubblico sottolinea la delibera, ma ci sfugge quale sia visto che il rapporto di lavoro con la Dott.ssa Zoffoli si interromperà tra pochi mesi. Sembra piuttosto una mossa improvvisata per gestire una transizione che dovrebbe essere impostata con una visione di medio-lungo termine, perché la Prevenzione, con la P maiuscola, è un settore fondamentale e strategico che non può essere trattato con superficialità o con soluzioni temporanee e precarie. Vogliamo ricordare che la posizione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione era da ricoprire in seguito alle rinuncia del dott. Barbato, titolare del ruolo dallo scorso febbraio e poi dimessosi. Il dott. Barbato era stato nominato a seguito di concorso al quale avevano partecipato anche altri professionisti, dichiarati tutti idonei dalla Commissione giudicatrice. Ci chiediamo quindi, alla luce di quanto prevedono il bando e la legge sulla PA - ovvero che la graduatoria di un concorso rimane vigente per due anni - perché non sia stato nominato il candidato classificatosi al secondo posto preferendogli un altro medico che sta già ricoprendo un ruolo importante in ospedale e che è in scadenza di contratto. Forse perché il secondo nella graduatoria è un medico sammarinese che sconta il peccato di essere stato nominato a suo tempo Direttore Generale ISS dal governo di Adesso.sm? Tutto ciò è molto grave ed è l’ennesima dimostrazione di come il Governo, in barba alle leggi e ad una seria programmazione, agisca solo in base alle simpatie o antipatie politiche. Ci teniamo a precisare che non abbiamo nulla contro la dottoressa Zoffoli che ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento Ospedaliero con competenza e professionalità. Ciò che mettiamo in discussione è il metodo che è sempre lo stesso nonostante il cambiamento ai vertici politici dell’ISS. Non possiamo accettare che il metro esclusivo di giudizio per assegnare ruoli in posizione apicale sia l’appartenenza ai gruppi politici che in questo momento la fanno da padrone. Una vera VERGOGNA.

Cs - Repubblica Futura