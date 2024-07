Una nuova ambulanza per la Centrale 118 dell’ISS

È stata inaugurata questa mattina la nuova ambulanza della UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve che andrà a implementare la dotazione di mezzi di emergenza della Centrale 118 dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, del Direttore Generale Francesco Bevere, del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Sergio Rabini e del Direttore della UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve Dr. Alessandro Valentino, l’ambulanza, dopo aver ricevuto la benedizione da Padre Honorio, cappellano dell’Ospedale di Stato, ha percorso il primo “viaggio inaugurale”.

Il nuovo veicolo garantisce una maggior sicurezza nel trasporto dei pazienti e rafforza la possibilità di tempestivo intervento in territorio. Il nuovo mezzo, di classe A come le precedenti, ha già preso il nome di “Falco 31” ed entra così a far parte degli autoveicoli destinati all’emergenza-urgenza in dotazione all’ISS, ad oggi costituiti da altre 3 modernissime e intercambiabili ambulanze progressivamente potenziabili e da un’auto medica.

Con l’occasione i vertici ISS hanno evidenziato l’importanza e il valore strategico delle attività d’emergenza-urgenza del Pronto Soccorso, principale porta di accesso all’Ospedale e interfaccia anche con gli altri centri di emergenza del Territorio Romagnolo e Marchigiano con cui sono in atto importanti collaborazioni.

“L'inaugurazione di questa nuova ambulanza rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare il sistema di emergenza-urgenza sammarinese – afferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Negli ultimi tre anni ci siamo dotati di strumenti più innovativi, dimostrando la nostra costante attenzione e dedizione al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie territoriali, per continuare a garantire ai nostri assistiti trasporti sicuri anche per le persone più fragili”.

“Con l'acquisizione della nuova ambulanza ‘Falco 31’ disponiamo sul territorio sammarinese di un ulteriore e modernissimo automezzo di soccorso per ogni condizione di emergenza sanitaria, in grado di garantire tempestività di intervento e trattamenti medici immediati di ottimo livello specialistico, grazie alle abilità tecniche acquisite dal nostro personale sanitario nell'utilizzo della sofisticata attrezzatura e tecnologia di cui dispongono tutte le ambulanze di recente acquisizione – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. L'ambulanza 'Falco 31' è una ulteriore testimonianza dell'impegno dell'ISS a fornire risorse, strumenti e tecnologie sempre più moderni ed efficienti, affinché anche per le emergenze territoriali venga garantito ai cittadini tutto il possibile e nel miglior modo possibile".



Comunicato stampa

ISS