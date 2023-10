Una rotonda intitolata a Don Quintino Sicuro, già Sottobrigadiere della Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna si è svolta in Rimini la cerimonia di intitolazione a Don Quintino Sicuro, già Sottobrigadiere della Guardia di Finanza, della rotatoria posta nelle immediate adiacenze di questo Comando Provinciale, all’incrocio tra la SS98 Adriatica e la SS258 Marecchiese, note come Via Circonvallazione Nuova e Via Marecchiese, come “Rotonda Don Quintino Sicuro - Finanziere, eremita e sacerdote (1920-1968)”. La commemorazione, preceduta da un excursus biografico sulla vita del già Sottobrigadiere della Guardia di Finanza, si è svolta alla presenza del Sindaco della città del Rimini, il Prefetto, il Questore, il Vescovo della Diocesi di Rimini, il Cappellano Militare, oltre ad altre Autorità civili, militari e religiose di Rimini e provincia, due nipoti di Don Quintino Sicuro ed una nutrita rappresentanza di associati alle Sezioni di Melissano (LE), Montegallo (AP) e Sarsina (FC) dell’Associazione “Amici di Don Quintino”. Successivamente, presso la rotonda da intitolare, si è proceduto allo scoprimento della targa commemorativa, effettuata a cura della Sig.ra Francesca Manco, nipote di Don Quintino Sicuro, del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del Comandante Provinciale di Rimini Col. t. ST Alessandro Coscarelli, benedetta dal Vescovo della Diocesi di Rimini, S.E. Mons. Nicolò Anselmi, assistito dal Cappellano Militare di stanza nella città di Bologna, Don Daniele Benecchi.

cs GdF Rimini