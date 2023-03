USL e UCS, bene il ritorno della scontistica sul carburante di 0,15 euro. Doveroso mettersi in ascolto dei problemi della collettività

E’ di oggi la circolare della Segreteria alle Finanze che annuncia che dal primo aprile si torna alla scontisica di € 0,15 al litro, anziché 0,10 sui carburanti. E’ una notizia che accogliamo con piacere perché sebbene piccolo pare di cogliere il segnale di una politica più attenta alle esigenze dei cittadini che in questo modo potranno risparmiare qualcosa. Si tratta di un primo passo al quale l’auspicio è che ne seguano molti altri, alcuni dei quali non più procrastinabili. I rincari generalizzati, le bollette impazzite, i problemi legati alla Sanità, hanno messo a dura prova i sammarinesi. In questi anni inoltre c’è stata una grande perdita di fiducia da parte di consumatori e lavoratori che spesso si sono sentiti soli nell’affrontare mille difficoltà. E’ dunque urgente tornare a sentirsi comunità, una comunità dove i cittadini siano pienamente tutelati nei loro diritti.

cs USL e UCS