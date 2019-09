Usl presente al tavolo istituzionale

Si è svolto ieri il primo incontro del Tavolo Istituzionale convocato con l’obiettivo di condividere le linee e le azioni contingenti in questo delicato momento storico del Paese. L’Unione Sammarinese dei Lavoratori ha manifestato come sempre la massima disponibilità al confronto, dal quale non si è mai sottratta, sottolineando la necessità di una vera e propria condivisione degli interventi tra le parti. Occasione, tra l’altro, per rafforzare il dialogo sociale spesso accantonato in molte occasioni. Tuttavia forti perplessità sono emerse da più parti rispetto alla concretezza di un tavolo del genere alla luce dell’attuale instabilità politica; la preoccupazione è infatti che tutto il lavoro fatto possa essere totalmente vanificato e disatteso dal prossimo Governo. In ogni caso, USL ha manifestato la necessità di partire dalla condivisione di dati certi che mettano in luce la reale situazione dei conti pubblici, del disavanzo di bilancio e dello stato di salute delle banche, in quanto solo da una fotografia reale e trasparente possono essere ipotizzate soluzioni e interventi realmente efficaci. Da ultimo, ma non per importanza, abbiamo nuovamente richiesto a tutte le forze politiche di attivarsi per il perseguimento di opportune azioni di responsabilità, nonché per il raggiungimento di una reale equità sociale e fiscale, in quanto le riforme e gli eventuali sacrifici potranno essere affrontati solo se equamente bilanciati su tutta la collettività, e non solo su dipendenti e pensionati.