Vaccinazione antinfluenzale: domani il terzo open-day

Si terrà domani, giovedì 9 novembre, dalle 9 alle 17, il terzo open day dedicato alla campagna di vaccinazione contro l’Influenza stagionale.

Sono circa un migliaio le cittadine e cittadini sammarinesi che hanno già ricevuto l’immunizzazione dopo i primi due open day all’Ospedale di Stato e l’attività dell’Ufficio Vaccinazioni al 2° piano del Centro Commerciale Azzurro.

Come sempre, l’open day si terrà al punto vaccini dell’Ospedale di Stato al piano -1 della Palazzina Ex Casa di Riposo.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è vivamente consigliata:

1) a tutte le persone con più di 60 anni;

2) ai bambini a partire dai 6 mesi d’età;

3) coloro che rientrano tra le categorie a rischio;

4) a tutti coloro che lavorano in ambiti strategici e sono esposti al rischio di contagio.

In aggiunta all’appuntamento di domani, è previsto un ultimo Open Day, il 16 di novembre, con le stesse modalità.

Negli altri giorni rimane sempre possibile vaccinarsi prenotando il proprio appuntamento al CUP, telefonando al numero 0549.994889.

Si ricorda che sono previste vaccinazioni a domicilio qualora ci siano persone e anziani impossibilitati a uscire da casa per motivi di salute e si rimarca l’importanza della vaccinazione in questo periodo, affinché risulti più efficace prima che si raggiunga il picco dei contagi.

L’Istituto Sicurezza Sociale ricorda infine che, ad eccezione degli open day, in contemporanea alla vaccinazione antinfluenzale, è possibile anche richiedere la vaccinazione contro il Covid, prenotandosi prima sempre tramite CUP. Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali in età pediatrica, ci si può prenotare tramite CUP oppure inviare una email a prevenzione.ped@iss.sm.



Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale