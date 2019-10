Vaccini. Coperture record in Emilia-Romagna

Lo dicono i dati al 30 giugno 2019. Conferenza stampa venerdì 25 ottobre in Regione con l'assessore Sergio Venturi E arriva una novità per l'antimeningococco. Appuntamento alle ore 13 in viale Aldo Moro 52 - ufficio stampa della Giunta, 13^ piano Bologna - Si conferma e si rafforza ulteriormente il trend che ha visto crescere costantemente, negli ultimi anni, la copertura vaccinale in Emilia-Romagna. E l’aumento si registra ovunque, anche nelle province che storicamente sono assestate su valori più bassi. Lo dicono i dati aggiornati al 30 giugno 2019, che saranno presentati alla stampa venerdì 25 ottobre, in Regione a Bologna, con una novità che riguarda la vaccinazione contro il meningococco. Ad illustrarli saranno l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, e Maria Grazia Pascucci, referente dei Programmi vaccinali della Regione. L’appuntamento è alle ore 13 in viale Aldo Moro 52, ufficio stampa della Giunta regionale, 13^ piano. /EC