Vivi il sogno del Natale a San Marino! Il Natale delle Meraviglie torna a San Marino dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Presentato questa mattina l’evento di punta della stagione invernale della Repubblica di San Marino presso il Palazzo del Turismo alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio, Ambiente e Turismo, Augusto Michelotti, del Project Manager di Next Time Alberto Di Rosa, del Direttore Artistico di Next Time, Simone Raineri e del Direttore Media di Expansion Group, Erica Cevoli. Dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 torna la diciassettesima edizione de il Natale delle Meraviglie e la Repubblica più antica al mondo si trasformerà in un luogo da sogno, un palcoscenico magico nel quale ogni visitatore è protagonista. Il Natale delle Meraviglie regalerà uno scenario che lascerà a bocca aperta grandi e piccini grazie a un’autentica magia di luce e trasmetterà un messaggio profondo ai visitatori invitandoli a Vivere il Sogno di un Natale e di un Mondo Migliore! “Il Natale delle Meraviglie 2019 sarà una vera e propria esperienza sensoriale” ha dichiarato il Segretario di Stato per il Territorio, Ambiente e Turismo, Augusto Michelotti, “un ricco programma di eventi e attrazioni originali, che stupiranno il pubblico e lo coinvolgeranno con momenti di intrattenimento in grado di regalare emozioni uniche nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’inclusione sociale.” L’organizzazione del Natale delle Meraviglie 2019 è stata affidata - tramite bando ad evidenza pubblica - a Next Time di Alberto Di Rosa, con la direzione artistica di Simone Ranieri, che per questa edizione proporranno innovative installazioni, attività di intrattenimento ed animazione in grado di far sognare grandi e piccini. Alberto Di Rosa, Project Manager di Next Time ha affermato: “Quest’anno il progetto del Natale delle Meraviglie ha avuto un importante upgrade valoriale. Assolutamente unico nel concept proposto creato su misura per San Marino, l’augurio che vogliamo fare a quanti godranno dell’esperienza attraverso l’interazione con le nostre attrazioni, è di vivere il sogno di un mondo e di un futuro migliori. Sostenibilità ambientale e inclusione sono i pilastri che caratterizzeranno rispettivamente il Regno dei Sogni sulla Piazza della Libertà e lo Chalet dei Sogni al Campo Bruno Reffi. Crediamo che il Natale delle Meraviglie possieda tutti i presupposti per diventare un Festival del Natale: daremo il nostro contributo creativo affinché questo avvenga”. Il direttore artistico di Next Time, Simone Ranieri, ha dichiarato: “Tutte le attrazioni e gli spettacoli proposti sono stati ideati e progettati ad hoc per San Marino; ogni installazione farà la sua prima apparizione qui, così come pure lo show Wonderland, lo spettacolo dell’8 dicembre che verrà presentato in anteprima nazionale durante il Natale delle Meraviglie di San Marino. Con il nostro modo di lavorare e di creare performance, vogliamo regalare esperienze e incantare, solleticare e sollecitare l’emotività dell’utente perché viva appieno l’evento”. La nuova campagna di comunicazione è stata presentata da Erica Cevoli, Direttore Media di Expansion Group: “La comunicazione evoca l’atmosfera sognante che si respirerà durante Il Natale delle Meraviglie in tutto il Centro Storico. Il claim Vivi il Sogno è un invito a perdersi in ciò che più ci fa sentire vivi, cioè il sogno, mentre il visual mostra il grande coinvolgimento del visitatore, che arriva a “fondersi” con le esperienze proposte dall’evento. Il tono di voce della campagna è alto ed evocativo, in piena coerenza con il linguaggio narrativo delle scorse edizioni”. Il team di professionisti di Expansion Group collabora con l’Ufficio del Turismo per la realizzazione dell’articolato media plan che prevede la veicolazione della campagna “Vivi il Sogno” su tutti i canali di comunicazione on e offline, con una copertura continuativa dal 1° novembre al 6 gennaio. Oltre 100 milioni di contatti lordi generati da: 150 impianti affissione in Riviera e a San Marino, 4 maxi impianti a Riccione (Viale Ceccarini, Viale Berlinguer e Via Flaminia) e a Rimini (ben 60 mq sopra il Caffè delle Rose); 32 uscite su stampa periodica e quotidiana nazionale; 50 promotion da 30’’ su Radio Deejay e 1.240 spot da 30’’ sulle emittenti locali; oltre 13 milioni di impression generate dalla campagna online (search, display e social). Ma la grande novità di quest’anno sarà il il debutto in televisione: oltre a San Marino RTV, la campagna sarà pianificata sui canali TV nazionali, dal 1° al 14 dicembre: 126 spot su Canale 5, Rete 4, Tgcom, per oltre 43 milioni di contatti lordi. Una visibilità unica e prestigiosa per Il Natale delle Meraviglie e per la Repubblica di San Marino. Il Natale delle Meraviglie è realizzato anche grazie alla collaborazione e contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Cassa Di Risparmio, Marlù Gioielli, Energreen, Giorgia Boutique, Cantina San Marino, Consorzio Terra di San Marino e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Vivi il sogno del Natale a San Marino: 30 novembre e 1° dicembre, 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.