Workshop Cemec "Climate Change and Health: Understanding Risks and Solutions"

Il prossimo workshop online intitolato “Climate Change and Health: Understanding Risks and Solutions", in programma il 23 luglio 2024 dalle 14:00 alle 16:00, ora dell'Europa Centrale, offre una piattaforma per esplorare gli impatti profondi dei cambiamenti climatici sulla salute umana. L'evento mira a chiarire come i cambiamenti climatici intensifichino i rischi per la salute pubblica, inclusi i disturbi legati al calore, la diffusione di malattie infettive e lo stress psicologico associato ai mutamenti ambientali. Questo Workshop è destinato a un'ampia gamma di partecipanti, tra cui professionisti dei settori pubblico e privato, accademici, comunità, organizzazioni non governative, operatori sanitari, esperti di sostenibilità aziendale, professionisti dei media e il grande pubblico. Fornisce un'opportunità di apprendimento preziosa per chi è coinvolto o influenzato dalle politiche di salute pubblica e ambientale. L'agenda include analisi degli effetti dei gas serra e delle emissioni di carbonio sulle temperature globali; l'impatto delle variazioni di temperatura sugli ecosistemi oceanici e terrestri; le conseguenze di eventi meteorologici estremi come alluvioni, siccità e incendi boschivi; le problematiche relative alla scarsità d'acqua e alle tendenze dei ghiacci polari; le sfide alla sicurezza alimentare e alla nutrizione; le implicazioni dell'agricoltura rigenerativa e della qualità dell'aria; e l'importanza dell'energia rinnovabile e degli trattati internazionali come l'Accordo di Parigi. Tra i relatori dell'evento figurano il Prof. Roberto Mugavero, Presidente del Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi, e Mr. Pablo Antonio D’Agostino, specialista ESG con una profonda competenza negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei sistemi di gestione e misurazione ambientale. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dalle istituzioni organizzatrici, sottolineando il valore educativo del workshop. Siete invitati a partecipare

La segreteria CEMEC