44enne sammarinese cade a Canepa, soccorso da Polizia e 118

Nel pomeriggio di domenica, un 44enne sammarinese stava percorrendo il sentiero dei mulini di Canepa quando, vicino alla cascatelle, è scivolato ferendosi una gamba. Un infortunio che non gli ha permesso di proseguire il cammino. Ha così allertato la Centrale Operativa Interforze. A trovarlo la Sezione Antincendio della Polizia Civile. Gli agenti e i sanitari del 118, vista la zona impervia, l'hanno recuperato tramite l'utilizzo di corde e barella, per poi trasportarlo in ospedale.