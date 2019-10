A14: salto di corsia per un tir, feriti e pesanti ripercussioni per la circolazione -FOTOGALLERY

E' successo alle 20,30 di ieri, sulla A14, tra i caselli di Cesena Nord e Cesena Sud. Un autoarticolato, con targa straniera, che viaggiava in direzione Ancona ha scavalcato il new jersey spartitraffico, invadendo la corsia opposta. Un salto che ha pesantemente demolito lo spartitraffico in cemento, come riporta Cesena Today. Il Tir è rimasto bloccato a cavallo tra le due carreggiate. Uno schianto terribile, avvertito anche dagli abitanti della zona. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in A14. Code di alcuni chilometri si sono formate in entrambe le direzioni, tanto che si consigliava l'uscita a Forlì per chi viaggiava verso Ancona, e a Cesena sud per chi procedeva verso Nord. Una situazione tornata alla normalità solo dopo alcune ore.