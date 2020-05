AASS: sospesa l'erogazione dell'acqua dalle 23 di martedì 26 fino alle 5 di mercoledì 27 maggio per lavori

L'azienda dei servizi pubblici informa che dalle 23:00 di martedì 26 maggio fino alle ore 05:00 di mercoledì 27 maggio 2020 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per lavori di manutenzione straordinaria della rete tra Murata e Fiorentino. Precisamente nelle seguenti vie: Impietrata dal civico n° 14 fino alla rotonda di Fiorentino, bivio con Via del Passetto, Via Raffonella, Via Fosso della Rupe, Via Rio Cerbiano, Via Guido Uberto, Via Monte Seghizzo, Via Brandano, Via Fondo Poggiolo, Via Gianni Widmer.

Al termine dei lavori potrebbero verificarsi episodi di variazione di pressione o temporanei intorbidimenti (alterazione del colore) dell’acqua.

Resta comunque confermata la potabilità dell’acqua sia dal punto di vista chimico che batteriologico. In caso di maltempo l’intervento sarà rimandato al giorno successivo. L'azienda si scusa fin da ora per i disagi arrecati.