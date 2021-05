Aggressione Borgo: divieto di avvicinamento per i 2 sammarinesi ai luoghi frequentati dalla minorenne

Non potranno avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla minore che li ha denunciati, i due giovani sammarinesi ai quali tre giorni fa sono stati revocati gli arresti domiciliari dopo i fatti accaduti l’11 aprile a Borgo Maggiore. Così ha deciso ieri il Commissario della Legge Elisa Beccari, accogliendo la richiesta del legale della parte lesa. Una decisione, quella di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, orientata ad evitare i contatti tra indagati e parte lesa e maturata in un quadro indiziario grave e privo di contraddizioni: le dichiarazioni della minore infatti sarebbero precise, dettagliate e coerenti ed avrebbero trovato riscontro nelle testimonianze di chi ha assistito al fatto.







Ricordiamo che la magistratura sta indagando nei confronti dei due sammarinesi coinvolti per le ipotesi di reato di violazione della libertà sessuale, violenza privata, violenza e minaccia contro l’autorità. Sarà la Gendarmeria a sovrintendere al controllo dell'osservanza della prescrizione imposta ai due giovani indagati.