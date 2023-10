Allerta meteo: vento forte in Repubblica, colpito il centro nord penisola

Il maltempo ha già colpito il centronord della penisola. In Liguria, dove era stata diramata una allerta arancione, ha colpito in particolare la riviera di Levante ma senza danni significativi. Nel momento di maggiore intensità delle piogge la A12 è stata chiusa temporaneamente tra Rapallo e Recco a causa degli allagamenti e il traffico è andato in tilt.

Fiumi e torrenti in piena nell'Appennino parmense per le piogge delle ultime ore. In particolare il Baganza a Marzolara ha livelli elevati, come spiega il sindaco di Parma Michele Guerra: "La situazione è in costante monitoraggio da parte degli Enti proposti".

A seguito dell'allerta meteo arancione oggi scuole chiuse a Livorno, a Massa e a Carrara e in altri comuni della provincia e ancora nel Grossetano. Allerta gialla in Romagna, soprattutto per il forte vento (50-61 Km/h). A San Marino Protezione Civile al lavoro a Murata per la caduta di una pianta, senza gravi conseguenze. Nel pomeriggio sono previsti temporali di forte intensità.