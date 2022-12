Ancora furti sul Titano: in un caso i proprietari si trovavano in casa

Non si ferma l'ondata di furti che da settimane sta colpendo il territorio sammarinese. Altri colpi messi a segno nella serata di ieri in zona 5 vie. Il primo è avvenuto attorno alle 17.30 in via Maurizio Dativo a Falciano. Ignoti si sono introdotti dalla finestra del bagno e hanno asportato una cassaforte che si trovava nella camera da letto: all'interno gioielli, pietre preziose e un orologio. L'apertura provocata nel muro ha permesso ai malviventi di introdursi anche nell'appartamento adiacente dove è stata rubata una collanina.

E anche nel furto segnalato in serata è stata la forzatura della finestra del bagno a far entrare i ladri nell'abitazione. In questo casi i proprietari, moglie e marito, si trovavano all'interno dell'abitazione, in un'altra zona della casa e non hanno sentito rumori. Si sono accorti del furto quando, tornando nella zona notte, hanno notato le mancanze: ingente il bottino con circa 20mila di gioielli sottratti.

Forze dell'ordine oggi al lavoro anche sulle tante segnalazioni di truffe segnalati da clienti BKN301. A diverse brigate si sono infatti presentati utenti che, cliccando su link riportati in sms o su una app, si sono visti prelevare indebitamente soldi dal conto corrente. Le autorità, unitamente all'istituto di pagamento, richiamano alla massima attenzione da parte di tutti quanti.